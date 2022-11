Calciomercato.com

Commenta per primo Disfatta Champions La piùJuve della storia in Champions League salva almeno parzialmente la faccia nell'ultima gara del girone perdendo 'solo' di misura contro i marziani del PSG, scesi in campo per l'occasione però ...Prestazionecome la maglia. Vicino ai tifosi bianconeri. La Juventus è un'altra cosa'. Eh già, la Juventus è un'altra cosa davvero, questa è un'offesa alla storia . Assolutamente no, questa ... Juvemania: brutta, sporca e cattiva. La Juve vince ancora e torna in zona Champions Disfatta Champions La più brutta Juve della storia in Champions League salva almeno parzialmente la faccia nell’ultima gara del girone perdendo “solo” di misura contro i marziani ...