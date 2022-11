“Il prof mi ha detto che ora con la destra cambierà tutto” | parla lo studente trans discriminato al Cavour

Leggi su tpi

(Di venerdì 11 novembre 2022) “Ilmi ha sempre chiamato ‘signorina’, calpestando i miei diritti”, queste le parole dellodel liceodi Roma, vittima di discriminazione da parte del suoessore di storia dell’arte: quattro giorni fa il docente gli ha restituito la verifica sbarrando il nome con cui l’aveva firmata, dicendogli: “Sei una donna, non un uomo”. “Ora vedrete voi che succede col governo di…”, avrebbe aggiunto il., secondo quanto raccontato dallodeldi Roma in un’intervista a Repubblica. Marco (nome di fantasia) è in fase diizione, e il regolamento sulla carriera alias adottato dalla scuola prevede che chi sta affrontando questo percorso possa utilizzare il nome con il quale si ...