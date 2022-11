I bookie vedono De Rossi favorito nel duello tra Campioni del Mondo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Quella tra SPAL e Benevento sarà una partita speciale per gli allenatori Daniele Dee Fabio Cannavaro: i due, dopo aver vinto il mondiale del 2006 con l’Italia da compagni di squadra, si ritroveranno contro da avversari nelle loro nuove vesti di tecnici. Una sfida particolare con i betting analyst cheavanti gli uomini di De, imbattutti in campionato dall’arrivo dell’ex Roma, favoriti per la vittoria a quota 2,45 contro il 2,90 dei campani a 2,90 e il pari che vale 3,05 volte la posta. Un match importante per entrambe le squadre: da un lato la SPAL, con una vittoria, può avvicinare la zona playoff, dall’altro i giallodevono assolutamente tirarsi fuori dalla zona retrocessione. Anche per l’importanza della posta in pali isi ...