Contratto scuola | aumenti stipendio e arretrati | spettano anche a chi è andato in pensione? Le info utili

In questa edizione: - Cdm: ok al Dl Aiuti quater, sostegni per 9,1 mld di euro -: firmata intesa su rinnovidocenti; - Istat: produzione industriale in calo dell'1,8%; - Emilio Solfrizzi è il Malato Immaginario mrv Sponsor- Atteso da 4 anni, è stato concordato ieri dopo un incontro fiume di 7 ore tra sindacati e il ministro dell'Istruzione e del merito Valditara. Forte soddisfazione da palazzo Chigi 'è un traguardo ...ROMA – “Registriamo con piena soddisfazione la firma dell’accordo per il rinnovo del contratto della scuola tra i sindacati e il Ministero dell’Istruzione. Si sblocca così una vicenda di grande ...Il premier ha voluto esprimere la propria "soddisfazione per la firma del rinnovo contratto per la scuola. E' un traguardo importante, su cui abbiamo investito risorse importanti con 1,2 mln di ...