“A sinistra Da capo” | Goffredo Bettini presenta il libro a Roma con Conte | Orlando | Pini | Rangeri e Riccardi | segui la diretta tv

(Di venerdì 11 novembre 2022), uno dei principali ideatori e costruttori del Pd,il suo nuovo“A. Da”, edito da Paper First. Allazione, all’Auditorium Parco della Musica di, intervengono Giuseppe, Andrea, Agnese, Normae Andrea. Nelanalizza le ragioni storiche della sconfitta dellae si interroga sul suo futuro; non mancano autocritica, ooni scomode, retroscena e proposte concrete. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tutti i militari russi nella regione di Kherson hanno attraversato la rivadel Dnepr, ha ... MEDVEDEV: TORNERÀ ALLA RUSSIA Dmitry Medvedev, invece, vicedel Consiglio di sicurezza della ......oltre 30.000 soldati e 5.000 mezzi militari e armamenti sono stati trasferiti sulla sponda... Secondo quanto riporta il New York Times, ildi stato maggiore congiunto americano Mark Milley ...Cosa sta accadendo in casa Pd Cosa si muove di nuovo do l’annuncio delle dimissioni di Enrico Letta Quale futuro è immaginabile per la sinistra di questo Paese. Vi proponiamo l’opinione di uno stori ...Il Pd riparte dalle librerie. Da Goffredo Bettini ad Andrea Orlando, passando per Dario Nardella, i dem hanno tirato fuori un'inaspettata vena letteraria. Il più atteso è A sinistra. Da capo… Leggi ...