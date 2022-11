Qatar 2022 | l’elenco dei 26 convocati del Galles

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il ct Robert Page ha diramato la lista dei 26delche parteciperanno al Mondialein, al via tra pochi giorni. I Dragoni si sono qualificati alla fase finale del torneo battendo l’Ucraina nella finale degli spareggi. I britannici si apprestano a vivere la seconda partecipazione a un campionato del mondo dopo l’edizione 1958, culminata con l’arrivo ai quarti di finale e la sconfitta ad opera del Brasile. Ilgiocherà nel gruppo B con Inghilterra, Stati Uniti e Iran: un girone interessante, in cui i Tre Leoni sono favoriti per il primo posto ma la qualificazione si preannuncia aperta anche per tutte le altre contendenti. I Dragoni esordiranno lunedì 21 novembre contro gli americani, poi affronteranno gli asiatici venerdì 25 e martedì 29 chiuderanno contro gli ...

AGI - Dal Giappone alla Turchia, da Dubai a Malta: la pausa per i Mondiali inè ormai dietro l'angolo e, tra ufficialità dell'ultima ora e programmazioni già svelate da tempo, le 'big' di Serie A si preparano a nuovi ritiri in attesa della ripresa del campionato. 50 ...() 17:15 Juventus, Scaloni su Di Maria e Paredes Il ct dell'Argentina esce allo scoperto in vista degli ultimi impegni con i club prima della partenza per il Mondiale di. () 17:10 Juventus ...Sorpresa per tre calciatori del Milan che avrebbero potuto partecipare alla rassegna iridata Mondiale, in programma in Qatar, dal 20 novembre al 18 dicembre prossimi. Secondo quanto ufficiosamente ...La selezione portoghese ha appena annunciato la lista dei convocati per il Mondiale. Presente il rossonero, e anche un'assenza illustre!