(Di giovedì 10 novembre 2022) Dal 16 novembre al 13 dicembre, in programma sei incontri con grandi autori ospitati in altrettanti comuni della Val Seriana. Per capirne di più sulla quattordicesima edizione della rassegna, abbiamo fatto due chiacchiere con il direttore artistico Stefano Malosso

L'Eco di Bergamo

Un altro punto d'incontro molto apprezzato è stato lo stand collettivo 'L'automazione incontra l'IT', giàda diversi anni. Ilanno SPS si terrà sempre a Norimberga dal 14 al 16/11/...vivo non ha confermato, ma si prevede che il vivo V2 sarànel vivo X90 , iltop di gamma del produttore cinese che dovrebbe debuttare con il MediaTek Dimensity 9200. «Presente Prossimo», il coraggio di “affacciarsi” al mondo con i libri Dal 16 novembre al 13 dicembre, in programma sei incontri con grandi autori ospitati in altrettanti comuni della Val Seriana. Per capirne di più sulla quattordicesima edizione della rassegna, abbiamo ...