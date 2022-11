Piccioni come zombie | il virus è spaventoso - Come si sta diffondendo il Paramyxovirus

Proprio in questi giorni è balzata agli onori delle cronache una situazione che sta riguardando idel Regno Unito .riportato anche dalla testata Leggo, infatti, sembra che questi ...'C'è stato un aumento del numero di, recuperati nelle ultime settimane, che mostrano segni di problemi neurologici con collo contorto o non sono in grado di stare sulle zampe', ha affermato ...Roma, 10 nov. (Adnkronos Salute) - Il collo che penzola e si deforma trasformando il piccione in una sorta di uccello 'zombie'. A lanciare l'allarme ...(Adnkronos) – Il collo che penzola e si deforma trasformando il piccione in una sorta di uccello ‘zombie’. A lanciare l’allarme è l’associazione Society for Prevention of the Cruelty of Animals di Jer ...