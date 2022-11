Napoli | Jesus | Nessuno credeva più in me | ma Spalletti si e mi ha aiutato tanto!' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 10 novembre 2022) Juan: ''è una città di cuore, mi sento davvero a casa" Juan, difensore del, ha rilasciato una lunga intervista al canale Youtube ufficiale del club azzurro, raccontando la sua vita e la sua carriera. Questo quanto detto dal caciatore azzurro: "Belo Horizonte è la città in cui sono nato, dove sono cresciuto fino ai 14 anni, dove ho cominciato a giocare a calcio, dove ho la mia famiglia, dove si mangia da dio. E' una città che ho molto a cuore, un popolo carismatico come quello napoletano. E' casa mia. Anche l'Italia è casa mia, quella è l'altra casa mia. Ci sono stato 12-13 giorni in vacanza poco fa e ho portato mio figlio a conoscere meglio i cuginetti, gli ho fatto fare tutto quello che facevo io da piccolo. Stare in famiglia per ricaricare le batterie è importantissimo. In Brasile ...