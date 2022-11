Il Sannio Quotidiano

... "La reazione che la Francia sta avendo di fronte alla richiesta di dare accoglienza a 234... E anchecondanna comportamento Francia A condannare il comportamento della Francia anche il ...Tutti contro il Pd:, Conte e Renzi sono ancora in campagna elettorale". È quanto scrive il ... Un debutto a base di selezione anticostituzionale dei, tentativi di compressione della ... Migranti: Calenda, ‘Francia sbaglia e Meloni non forzi, Piantedosi un disastro’ La Meloni però deve imparare che non si fa politica estera con scatti, ultimatum e forzature. Ps Piantedosi è un disastro." Così su Twitter il leader del Terzo Polo Carlo Calenda.Sale la tensione sui migranti tra Italia e Francia, che promette delle rivendicazioni. Il Governo Meloni, però, non ci sta e risponde con i numeri di coloro che sono stati accolti fino ad oggi. La ric ...