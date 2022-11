Migranti a Lampedusa | muore un neonato Il sindaco | “È un bollettino di guerra”

(Di giovedì 10 novembre 2022) Mentre a Catania e Reggio Calabria isbarcano dalle navi delle Ong fatte attendere in seguito alle nuove regole del Governo Meloni, amuoiono bambini arrivati su barchini di fortuna. Il cadavere di undi 20 giorni originario della Costa d’Avorio è stato trovato su un barchino soccorso al largo dinella notte fra il 9 e il 10 novembre. Il piccolo faceva parte di un gruppo diche stava viaggiando verso l’Italia. I militari della Capitaneria hanno rinvenuto la salma quando hanno agganciato e soccorso il barchino con a bordo 36 persone, fra cui 9 donne e 2 minori. Sul natante anche due persone ustionate. Bare di naufraghiarrivate a Porto Empedocle il 3 novembre 2022. Quattro le bare bianche: di due ...

Prosegue l'acceso dibattito internazionale sulla questione dei. La Francia ha dichiarato: "... Su una barca approdata a, ritrovato il cadavere di un bimbo. L'Ocean Viking prosegue la ...Il sindaco Mannino scrive al governo: è un bollettino di guerra, non possiamo sopportare questo peso Sono 1.365 iospiti dell'hotspot di. Il crescendo di sbarchi (640 persone in 36 ore) ha aumentato la pressione sulla struttura di prima accoglienza. La Prefettura di Agrigento ha disposto per ...Continua l'emergenza migranti al largo delle coste di Lampedusa. Nelle scorse ore 147 persone hanno raggiunto la più grande delle Pelagie.Dopo l'ennesima notte di tragedie, il sindaco Filippo Mannino chiede un incontro urgente a premier e ministro degli Interni.