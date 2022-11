Midterm 2022 | prime considerazioni e alcune certezze secondo Martino

Leggi su formiche

(Di giovedì 10 novembre 2022) Sebbene sia ancora presto per tracciare un quadro completo delle elezioni di martedì scorso per il rinnovo della Camera, di un terzo del Senato e di trentasei governatorati, un’analisi delle stesse è già possibile tanto da poter identificare una prima serie di. La prima è il risultato registrato alla Camera dai Democratici e dai Repubblicani sembra destinato a ben allinearsi con una tradizione che vuole il partito del presidente in carica cedere all’opposizione qualcosa come un venticinque seggi, posto che almeno per il momento, perché restano da assegnare ancora quarantasette seggi, i Repubblicani stanno superando i Democratici 206 contro 182, pari a un vantaggio di ventisei seggi. La seconda è che i Democratici sembrano in crisi in più di una loro roccaforte, come nel caso di alcuni distretti nella zona di New York dove margini di vittoria dell’ordine ...