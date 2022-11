LIVE Passaro-Nakashima 3-4 | 2-4 | 1-4 NextGen Finals 2022 in DIRETTA | vittoria netta per l’americano | che chiude da numero 1 del gruppo verde

(Di giovedì 10 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:04 Per l’Italia le speranze ora sono tutte riposte in Lorenzo Musetti, che come già detto, scenderà in campo come ultimo incontro della giornata, e della sessione serale, la quale prenderà il via alle 19:30 con la sfida tra Stricker e Tseng. Potrete seguire la sfida del carrarino come sempre su OA Sport. 17:02 La prestazione odierna di Francescoha dimostrato ancora una volta i grandi progressi fatti dal tennista umbro in questa stagione. Nel primo set soprattutto l’italiano ha giocato ad armi pari contro un avversario stabilmente nel circuito Atp, salvo poi perdere gli stimoli visto il risultato che stava maturando. 17:00 Perdomani sarà la seconda semifinale consecutive alle Atp. L’anno scorso ha perso nel derby contro Korda al ...

Le Next Gen ATP Finals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW- NAKASHIMA 0 - 1Appuntamento quindi a domani per la DIRETTAtestuale di- Nakashima , secondo match della giornata dopo Arnaldi - Lehecka , che inizierà alle 14:00. La sfida da noi raccontata in questa ...TENNIS - Tutto quello che c'è da sapere sulla quinta edizione delle Next Gen Finals, in programma dall'8 al 12 novembre all'Allianz Cloud di Milano.Terza e ultima giornata di round robin delle Next Gen ATP Finals. All'Allianz Cloud di Milano ora Nakashima sfida Passaro: l'azzurro deve trionfare 3-0 per accedere alla semifinale. Eliminato Arnaldi, ...