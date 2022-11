Gf Vip 7 | Oriana Marzoli infrange il regolamento | provvedimento in arrivo per la Vippona spagnola?

Leggi su isaechia

(Di giovedì 10 novembre 2022)ha infranto ilall’interno della Casa del Grande Fratello Vip 7? La modellaha fatto il suo ingresso da nemmeno una settimana eppure ha già creato parecchie dinamiche. A quanto pare, Antonino Spinalbese avrebbe puntato gli occhi su di lei, suscitando in Giaele De Donà non poche gelosie. E proprio in un momento molto confidenziale con l’ex di Belén Rodriguez, la sud americana si è lasciata andare ad una chiacchiera palesemente contro ildel format. Laha infatti alluso alle classifiche di gradimento fatte del pubblico fuori dalle quattro mura di Cinecittà. Antonino ha incalzato l’argomento bisbigliando a bassa voce la domanda, lasciandola intendere con i gesti.ha chiesto più volte delucidazioni, non avendo ...