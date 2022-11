Conferenza stampa | Bianchetti al termine di Cremonese-Milan

Leggi su seriea24

(Di giovedì 10 novembre 2022) “È un pareggio che conta tanto – ha dichiarato Matteoaldella sfida contro il, terminata 0-0 – perchè ci dà morale. Nonostante il Mister abbia messo in campo qualche giocatore che non aveva giocato tanto ultimamente, quello che abbiamo fatto è la prova che il gruppo è forte. Siamo tutti compatti, abbiamo fatto una partita da grande gruppo”. “Dobbiamo essere consapevoli che venerdì ci aspetta una battaglia, non dobbiamo pensare di essere diventati bravi ma dobbiamo dimostrarlo sul campo. Ma non ho dubbi, però, che sarà così: l’atteggiamento è stato sempre quello giusto. La sfida contro l’Empoli? Abbiamo una partita fondamentale, dobbiamo vincerla perchè è uno scontro diretto. La prepariamo in poco tempo ma anche per quella di oggi avevamo pochi giorni ma con il Mister l’abbiamo preparata bene” ...