Cisl | Monica Olivari nuova referente del Coordinamento donne Bergamo

(Di giovedì 10 novembre 2022)è stata nominata giovedì 10 novembredeldelladi, segretaria provinciale di Fisascat, sostituisce Katia Dezio. Il/Dipartimento Politiche di Genere promuove politiche di pari opportunità e conciliazione nell’ambito del lavoro, della conciliazione lavoro/famiglia e della tutela della maternità. È inoltre impegnato, attraverso campagne mirate, nelle battaglie per i diritti umani dellenel mondo insieme con leimmigrate. Rappresenta lanegli organismi territoriali, istituzionali e non, parità, opportunità e conciliazione e ...

IL GIORNO

... e Luigi Sbarra , segretario della, che lo ha definito "un incontro importante", plaudendo ...presidente della Commissione Difesa è invece Antonino Minardo della Lega (vicepresidenti...... in entrambi i gradi, hanno ritenuto che la Zanchi, delegata sindacale per Fisascat, avesse ...Olivari , segretaria del sindacato del commercio di via Carnovali, che insieme allo studio ... Licenziata da Conad per un post su Facebook. Il giudice dà ragione alla lavoratrice Causa promossa da Fisascat Cisl Bergamo: “Infondati e pretestuosi tutti i provvedimenti disciplinari”. La Conad obbligata al reintegro ...I giudici dell’Appello danno ragione al Tribunale di Bergamo, che a marzo 2021 aveva ordinato il reintegro della dipendente, anche delegata della Fisascat Cisl ...