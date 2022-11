Alex Sandro pronto a fare la storia | nessuno mai come lui alla Juventus

Infine sul rosso rimediato daa tempo scaduto: "La sua espulsione vale un gol per noi, ha evitato il pareggio del Verona".I bianconeri hanno chiuso in dieci per l'espulsione di, che mancherà domenica contro la Lazio . Per il Verona si tratta della nona sconfitta consecutiva. Leggi qui la cronaca live della ...Sull’azione dell’espulsione ad Alex Sandro: “Su quell’azione doveva far fallo Paredes in uscita, poi i difensori accorciare su Henry. Poi Alex Sandro per fortuna ha fatto come un gol, fermando Henry: ...20.30 – A margine del successo di misura sul Verona, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è atteso nella sala stampa del Bentegodi per la conferenza post-partita. Vi proponiamo di seguito, c ...