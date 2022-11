Wolff orgoglioso dei progressi | Interlagos sarà meno favorevole

In alta quota si è espressa al meglio, come forse mai quest'anno, Mercedes. Interlagos , gli 800 metri sul livello del mare ai quali si posizionano i saliscendi dell'impianto intitolato alla memoria ...... terzultima prova del mondiale 2022 di Formula 1, Totoha promosso a pieni voti il lavoro che ... 'Sono davverodel risultato che abbiamo ottenuto in Messico. Abbiamo sperimentato ...Mercedes ha ben figurato in Messico e Toto Wolff sottolinea i passi avanti compiuti dal team rispetto all'avvio di campionato. A Interlagos per provare a essere ancora in bagarre davanti ...La Mercedes è ancora matematicamente in lotta per la seconda posizione del campionato costruttori. Sono 40 i punti che dividono le Frecce d'Argento dalla Ferrari, la quale sembra un po' in caduta libe ...