“Un incubo” Uomini e Donne | Armando Incarnato stanco di mentire | viene fuori tutto

(Di mercoledì 9 novembre 2022): racconto inedito sulla sua vita. Il cavaliere si è lasciato andare ad una dolorosa confessione dopo essere stato protagonista in queste settimane.ha voglia di innamorarsi ed ha messo nel mirino la bellissima Monica, corteggiatrice del trono classico. Tra i due quasi 20 anni di differenza:infatti ha 45 anni, e lei 28. Le intenzioni disono state chiarissime durante la puntata di oggi quando ha fatto recapitare un messaggio per Monica dietro le quinte e le chiede di potersi conoscere meglio. Per ora nessuna risposta e forse neppure ci sarà visto che Monica sembra intenzionata a lasciaredopo pochissimo tempo. E non solo: ...

Blasting News Italia

Stuprato dall'uomo conosciuto in chat La vicenda ha inizio come tante altre: dueche si ... Ma la seconda serata diventa unper uno dei due... a casa dell'uomo appena incontrato viene ...Una famiglia si trasferisce nella casa dei sogni, finché non scopre di aver ereditato un. Dahmer - Nell'arco di oltre un decennio, Jeffrey Dahmer ha ucciso 17 adolescenti e giovani... Uomini e donne, Armando rompe il silenzio: 'Ho perso l'amore per colpa mia, deluso da me'. - Uomini e donne, Armando rompe il silenzio Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Lecce e Atalanta si sono affrontate l’ultima volta in Serie A lo scorso primo marzo del 2020, quando il Covid stava per diventare ...