Test | Con gli altri sei davvero te stessa?

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Esserenoi stesse non è sempre facile. Mostrarsi agliper quello che si è, con le proprie insicurezze, i difetti, i timori, ma anche le certezze, le opinioni, le antipatie, ci espone al loro giudizio e può pregiudicare relazioni e amicizie. Così accade che si preferisca tenere per sé il proprio modo di essere (ma anche i propri problemi) pur di apparire gradevole, interessante, attraente. Spesso ci capita di nascondere la vera espressione del nostro pensiero e della nostra personalità per non entrare in conflitto con gli. O anche per la paura di non essere amate e apprezzate. La giusta via sta nel mezzo. Dovremmo mostrarci per come siamo, ma essendo consapevoli dei nostri limiti. Esempio: siamo persone che si arrabbiano facilmente? Cerchiamo di moderare questo nostro aspetto, ma non perdiamo la capacità di ...