“Tagliato” il video del consiglio comunale | polemica a Senago

(Di mercoledì 9 novembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorper ilincompleto dell’ultimo, con l’intervento del consigliere Enrico Chiesapoco dopo l’inizio del discorso, attorno al minuto 28, in cui chiedeva delucidazioni sulla due diligence della Multiservizi. Il taglio al: Chiesa e il caso Multiservizi Solo che ildeldi... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ...

Prima Milano Ovest

... risalenti a 18 anni fa, un servizio di Striscia la Notizia che ha trasmesso unin cui si ... Poi, 18 anni dopo (!!!) hanno ripreso questa vecchia storia eil filmato'. In effetti, ad uno ...Poi, 18 anni dopo (!!!) hanno ripreso questa vecchia storia eil filmato'. Il conduttore ha pubblicato su Twitter l'interoincriminato e in effetti il gesto viene compiuto prima da ... Il video del Consiglio comunale tagliato durante l'intervento dell'opposizione Dal back-up mi dicono che dovrebbero recuperare tutto il video. Preciso solo che non vi è alcuna volontà di tagliare alcunché, ma è un errore materiale a cui gli uffici stanno cercando di porre ...