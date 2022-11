Gazzetta del Sud

Torna, l'inserto "giovane" del giovedì pubblicato dal 1996 nelle quattro edizioni di Gazzetta del Sud: Messina - Sicilia; Reggio; Cosenza e Catanzaro - Crotone - Lamezia - Vibo e nato da un'...Manuela Carriero è ancora innamorata di Luciano Punzo Intervistata tra le pagine di Chi, la ex concorrente di Temptation Island vuota il sacco dopo l'ingresso del suo ex nella ...eravamo ... Su Noi Magazine l'edilizia scolastica, i disturbi dell'apprendimento e #ioleggoperchè Lo esibisce in uno shooting del magazine Perfect. E ci strappa un applauso di ammirazione Due micro cerchietti di tessuto logati dalla doppia C della griffe, e strategicamente posizionati a coprire i ...«Siamo un luxury business, prima che un digital business», sottolinea il ceo commentando un quarter chiuso con un gross merchandise value (Gmv) di quasi 198 milioni di euro (+20,8%) e ricavi netti a q ...