Ricette sulle lapidi | l’ultima moda choc nei cimiteri Usa è lo “Spoon River Gastronomico”

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il 2 novembre, la festa che commemora i defunti, è da poco trascorso. Crisantemi, lumini e visite ai propri cari l’hanno fatta da padrona.si è pregato guardando le immagini dei cari scomparsi, molto spesso accompagnate da frasi ricordo di tutti i tipi. Una preghiera, un’invocazione, parole che il proprio caro era solito pronunciare e ripetere in vita, a cui era molto affezionato, e che perciò si è voluto fissare a ricordo perpetuo. Ma quanto suonerebbe strano andare in un cimitero e leggere sulla lapide, accanto alla data di nascita e morte del defunto, non una frase toccante o un verso o una preghiera, bensì una ricetta di cucina? Quello che da noi suona (ancora per il momento) come qualcosa di bizzarro e surreale, è già realtà neiamericani, soprattutto in quelli della East Cost. Dove si sta diffondendo a ...