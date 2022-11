Profumi da meditazione per l’inverno 2023

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Una sala con il camino acceso, con il fuoco che scoppietta. Una giornata uggiosa e grigia, intrisa da un leggero odore di fumo e dall’umidità della nebbia. E, attorno a sé, le note inconfondibili deidell’inverno. Fragranze da, particolari. Non per tutti e, soprattutto, non adatti a tutte le occasioni. Jus che si diffondono sulla pelle come un abbraccio caloroso, da degustare come si trattasse di un vino o un liquore.da, intensi e ben strutturati, caratterizzati da note che devono essere assaporate lentamente. L’ispirazione è l’inverno, con i suoi sentori umidi e bruciati al tempo stesso, che si rispecchiano nell’intensità delle composizioni. Idell’invernodevono essere scoperti. Dalle note di testa fino a ...

