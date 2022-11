Pneumatici forati e problema parcheggi all’Università | Rettore al lavoro

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Ildelo auto esiste per il Demm alla Rampa San Barbato”. Lo ha dichiarato oggi ilGerardo Canfora commentando la notizia diffusasi ieri, a margine dello screening tiroideo svoltosi, circa l’individuazione da parte della Squadra Mobile della Questura di Benevento di un uomo di 74 anni quale autore di alcuni atti vandalici ai danni di autovettureate nei pressi del Dipartimento di Scienze Economiche dell’Ateneo sannita. L’uomo, infastidito dalla presenza di auto in sosta nei pressi della sua abitazione nella zona della Pietà, aveva bucato con un affilato coltellino numerosiin tempi diversi. “Stiamo lavorando per una soluzione condivisa con il Comune, alla necessità di accesso ai ...