Musetti-Stricker oggi | NextGen Finals 2022 | orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Sarà lo svizzero Dominica contendere il primo posto solitario all’azzurro Lorenzonel Gruppo Rosso delle Next Gen ATPdi tennis: a Milano domani, mercoledì 9 novembre, il match sarà il quarto dalle ore 14.00 sul Campo Centrale, con il terzo che si giocherà comunque non prima delle ore 19.30. LA DIRETTA LIVE DI PASSARO-ARNALDI DALLE 14.00 LA DIRETTA LIVE DI(2° MATCH DALLE 19.30) Sarà possibile seguire il match tra Lorenzoe lo svizzero Dominicin diretta tv su SuperTennisTV e Sky Sport Tennis, mentre la direttaverrà assicurata da SkyGo, Now, TennisTV e SuperTennix. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale dell’incontro tra Lorenzo ...