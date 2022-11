Lombardia | Zanda tentato dalla Moratti | «Impossibile un candidato unitario a sinistra»

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il ciclone-Letizia continua a flagellare la. Soprattutto il Pd, ancora una volta in mezzo alla bufera alimentata da chi – come Calenda – vorrebbe che incandidasse laoppure – è il caso di Conte – che si affidasse ad una personalità rappresentativa dell’intera area progressista. Ai primi si è iscritto Luigi, già capogruppo del Pd ed oggi battitore libero nell’eterno dibattito dem. L’idea di far correre lasotto le insegne dellalo ha sedotto fino al punto da fargli dire, in un’intervista al Corriere della Sera, che sarebbe l’unico modo «per dare una lezione alla Lega». E poco importa se fino a una settimana fa donna Letizia stava dall’altra parte nelle vesti di vice di Attilio Fontana, l’uomo contro il quale oggi sgomita per ...

... in casa Pd c'è chi spinge per l'appoggio alla candidata del Terzo Polo Letizia Moratti nella corsa alla Regione. Ne parla in un'intervista al Corriere della Sera Luigi, ex senatore ......chance di vittoria' ine per questo il Pd dovrebbe sostenerla insieme a Iv e Azione, che hanno lanciato la candidatura dell'ex vice della giunta di centrodestra. A dirlo e' Luigi, in ...Luigi Zanda del Pd chiede ai dem di sostenere Letizia Moratti nella corsa alla presidenza della Regione Lombardia, dopo la rinuncia di Carlo Cottarelli. "Non facciamo l'errore delle Politiche".Luigi Zanda, ex senatore del Partito Democratico, manda un segnale chiarissimo al resto dei dem con un appoggio senza remore a Letizia Moratti per la ...