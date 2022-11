LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 8-7 | Eurolega basket in DIRETTA | fasi iniziali incerte e intense

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE siamo al primo time out, televisivo in questo caso. 10-7 E va ancora a segno Melli con una conclusione non semplice, ottimo inizio di partita per il numero 9 dell’. 8-7 Appoggio di Mickey che trova il nuovo -1. 8-5 MELLI! Gran tiro per lui contro Jaiteh e cadendo indietro, parabola altissima! 6-5 Gran palla di Jaiteh per Lundberg che accorcia. 6-3 Si butta dentro Pangos, che stavolta riesce a eludere le tenagliesine e a segnare. Intensità importante in questi primi minuti, ora due difese notevoli dellasu Pangos bloccato come fonte di attacco dell’. 3? trascorsi. 4-3 1/2 Hackett, uno dei molti ex incrociati di questa sfida (Messina, Ricci). Hackett fa saltare Hall dal lato destro, finta il tiro e si fa cadere il ...