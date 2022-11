Julia Elle sparisce dai social Ma intanto guadagna

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Le bugie, le nuove verità e le parole dell'ex compagno Paolo. Si fa sempre più complicato il caso legato a, meglio conosciuta come Disperatamente mamma, cheè sparita dai

Articoli più letti Il caso di, cosa succede se i follower non ti credono più di Chiara Pizzimenti Andrea Purgatori: "Emanuela Orlandi Le molestie plausibili con la pista più probabile, ...... Harry e Meghan, la distanza da William e Kate Meghan Markle ed Harry, a volte ritornano Il principe Harry su bambini e web Articoli più letti Il caso di, cosa succede se i follower non ti ...Julia Elle è forse una delle prime mamme influencer del web. La donna, madre di Chloe, Chris e Chiara, ha costruito un vero e proprio impero sulle sue vicende quotidiane di mamma single ma anche sulla ...Una storia che si è svolta nella Brianza Comasca e che rischia di stravolgere la vita di due bambini piccoli Julia Elle, conosciuta al grande pubblico come Disperatamentemamma è finita nel mezzo di un ...