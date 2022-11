Jovanotti | in radio il singolo Se lo senti lo sai | il video

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Se lolo sai è il nuovodi, da oggi in: online anche ilclip Se lolo sai è una nuova canzone di Lorenzoe arriva oggi – 9 novembre 2022 – ine su tutte le piattaforme digitali, accompagnata dalclip, per Capitol Records Italy, a un mese esatto dalla pubblicazione de Il disco del sole. Una ballata dai toni caldi, si respira l’epica intima dei grandi pezzi di Lorenzo, la sua arte di songwriter unico che parla delle cose usando pochissimi aggettivi. La sua è una scrittura concreta ma mai descrittiva, lascia sempre spazi laddove chi ascolta può trovare posto per la propria personalissima fantasia. Testo di, la musica è nata insieme a Samuel Romano in ...

... figlia di. Il libro, pubblicato da Mondadori, è preordinabile su tutti gli store online dal 9 novembre, in concomitanza con l'uscita ine su tutte le piattaforme digitali del nuovo ...'Se lo senti lo sai' è una nuova canzone di Lorenzoe arriva oggi " 9 novembre 2022 " ine su tutte le piattaforme digitali , accompagnata dal videoclip , per Capitol Records Italy, a un mese esatto dalla pubblicazione de 'Il disco ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...È la canzone dell'inverno, ma il sapore è tutto estivo. Ancora una volta Lorenzo Jovanotti fa centro regalandoci "Se lo senti lo sai", una ballata dai toni caldi ...