Come sta la bambina segregata in casa dei nonni per 8 anni | ora liberata

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Unatedesca di 8, chiamata semplicemente “Maria” dai media tedeschi, è statadopo essere stata rinchiusa indeimaterni da quando aveva meno di un anno. La piccola è statagrazie a un intervento della polizia il 23 settembre di quest’anno, dopo essere stata presumibilmente rinchiusa per quasi tutta la vita in una stanza chiusa a chiave nelladeiad Attendorn, una città di circa 25.000 abitanti a est di Colonia, in Germania. “Non può essere riuscita a vedere il mondo esterno“, ha dichiarato il procuratore Patrick Baron von Grotthuss al quotidiano locale SauerlandKurier. I medici che hanno visitato ladopo la liberazione non hanno riscontrato segni di maltrattamento fisico o ...