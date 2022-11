Britney Spears a Millie Bobby Brown sull' ipotesi di un film biografico | Non sono ancora morta

(Di mercoledì 9 novembre 2022)ci ha tenuto a rispondere ad alcune speculazioni diin merito all'idea per una sua vita., contrariamente ad alcune recenti dichiarazioni di, ha recentemente confermato di non essere "pronta" a realizzare unincentratoa sua vita, scherzandoci sui social. Nel corso di un'intervista di questi giorni al The Drew Barrymore Show,ha suggerito che vorrebbe interpretare il ruolo della giovanein un suo ...

Successivo Cinema e Celebrity Millie Bobby Brown vuole interpretareLeila Sirianni - 9 Novembre 2022 Millie Bobby Brown Millie Bobby Brown ha rivelato di voler interpretare..., contrariamente ad alcune recenti dichiarazioni di Millie Bobby Brown , ha recentemente confermato di non essere "ancora pronta" a realizzare un film biografico incentrato sulla sua ...Britney Spears ci ha tenuto a rispondere ad alcune speculazioni di Millie Bobby Brown in merito all'idea per un film sulla sua vita.(KIKA) - LOS ANGELES - Millie Bobby Brown vuole interpretare Britney Spears ma la cantante non sembra molto d'accordo. Piccata la risposta: «Non sono ancora morta».