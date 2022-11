“Avrebbe dovuto avvisarci” | la madre di Miriam Ciobanu spiega le tensioni con il fidanzato al funerale

(Di mercoledì 9 novembre 2022) “Era una presenza non gradita. Ha mancato di rispetto a noi ed alla sua amica”: ladii momenti di tensione con Tommaso Dal Bello,di sua figlia, durante i funerali che si sono celebrati ieri. La ragazza, 22 anni, è morta la notte di Halloween a Paderno, frazione di Pieve del Grappa, dopo essere stata investita da un coetaneo ubriaco alla guida. Ai microfoni de La Vita in Diretta, suaha raccontato il perché del rifiuto di incontrare il giovane: “Non era gradito perché quella serapotuto chiamarci. Ne avevamo già parlato, anche con il papà di, per cui da parte sua non c’era alcun timore”. La sera dell’incidenteera a casa del, ...

Il legale Pierpaolo Benini ha annunciato la volontà di valutare la questione spiegando che proprio in queste ore incontrerà l'uomo per una sorta di tutela e riparo contro la gogna. «Era una presenza non gradita. Ha mancato di rispetto a noi ed alla sua amica». Riesce a parlare seppur nel dolore, Adriana, la mamma di Miriam Ciobanu, la ragazza di 22 anni, ...