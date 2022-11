Argentina | Scaloni posticipa le convocazioni | “Voglio essere sicuro”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Lionel, ct dell’, ha deciso di rinviare il momento della consegna della lista ufficiale delleper il Mondiale in Qatar 2022. “L’idea iniziale era di dare la lista in questo weekend, ma dato che stiamo avendo alcuni problemi con dei calciatori, andremo alla settimana prossima. Vogliamocompletamentedi poter contare su alcuni. Stiamo parlando anche con le rispettive società per capire chi non è al 100%”, ha dichiarato il tecnico a TNT Sports. Il riferimento è sicuramente indirizzabile a Dybala, Di Maria, Paredes e Gonzalez, ancora fermi ai box. SportFace.

, le parole diin vista del mondiale: "Faremo arrivare chi non è in condizione prima in ritiro" Il ct dell', Lionel, ha parlato a CNN Radio in vista delle convocazioni per il mondiale. Di seguito le sue parole. RECUPERO INFORTUNI - "Faremo del nostro meglio affinché, nell'ultima settimana, ...Paulo Dybala continua a puntare il Mondiale , che dall'pare avvicinarsi sempre di più in attesa delle convocazioni ufficiali del ct. L'argentino lavora no - stop da settimane anche per 5 ore al giorno, a Trigoria ma anche a casa. Su ...Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, rinvia il momento della consegna delle liste ufficiali per il Mondiale di Qatar 2022. A confermarlo è lo stesso allenatore a TNT Sports, a cui svela ...Roma, le ultimissime sui tempi di recupero di Paulo Dybala. La Joya è pronta a tornare a lavorare con il gruppo: ecco il verdetto da Trigoria Paulo Dybala brucia le tappe e vede il recupero lampo ad u ...