Anticipazioni Il Paradiso delle signore | puntata di oggi | 9 novembre

Leggi su zon

(Di mercoledì 9 novembre 2022): una nuova e sorprendentede “Il” sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Uno a partire dalle 16:05. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà, 92022.Il: ecco tutto ciò che devi assolutamente sapere Scopriamo che Tancredi sta facendo di tutto per boicottare Marco nel suo mestiere. Nel frattempo, Adelaide si prodiga per organizzargli nuovi colloqui. Vito, intanto, prepara la sorpresa per Maria, ma vuole rimanere anonimo. Elvira, invece, sembra avere un’idea per aiutare Salvo, ma lui non la prende bene.Il...