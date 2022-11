Tiziano Ferro | “Sulle adozioni in Italia deve cambiare tutto”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 8 novembre 2022)– foto di Walid AzamiROMA – Tra i brani del nuovo disco di, ‘Il mondo è nostro’, il suo settimo album di inediti in uscita l’11 novembre per Virgin Records/Universal Music, c’è spazio anche per la paternità, quella raggiunta grazie ai due bimbi – Margherita e Andrès – adottati con il marito Victor Allen. “Neanche ti sognavo – cantanel nuovo singolo ‘La prima festa del papà’ – perché ti negavano a chi è come me”. Poi le dediche singole alla figlia in ‘Mi rimani tu’ e al figlio in ‘A parlare da zero’. “È una scintilla troppo potente – ammette – è un fuoco troppo reale. Se parli con le canzoni, se dedichi una vita a parlare con le canzoni come fai a non scriverne una se sai che stai per accogliere una vita?”. Diventare papà perè un vero e ...