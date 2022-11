Ternana Vs Brescia rescia | probabili formazioni e in tv

(Di martedì 8 novembre 2022) Gara valida per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Gli umbri, nonostante qualche passo falso di troppo, rimangono ancorati alla zona alta della classifica, mentre i lombardi vanno a caccia della vittoria che manca da due mesi.Vssi giocherà sabato 12 novembre 2022 alle ore 16.15 presso lo stadio Liberati.Vs: QUALI SARANNO LE? Nel 4-3-2-1 di mister Lucarelli dovrebbero trovare spazio Iannarilli in porta, Diakite, Sorensen, Mantovani e Corrado in difesa. A centrocampo, i favoriti sono Cassata Di Tacchio e Agazzi. Sulla trequarti Partipilo e Palumbo dietro Favilli. Mister Clotet andrà avanti con il 4-3-3: Lezzerini tra i pali, in difesa Karacic, Cistana, ...

Leggermente più attardata la Ternana di Cristiano Lucarelli, protagonista di un ottimo avvio di stagione, riporta Agipronews, in quota 12, seguita da Brescia e Ascoli a 15. Molto più lontane invece ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...La Ternana tenterà di ritrovare la vittoria sabato al Liberati contro un Brescia altrettanto desideroso di fare risultato. Le Rondinelle sono reduci da un periodo negativo e non conquistano i tre ...