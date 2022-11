Sylvester Stallone ha confermato le serie tv su Rocky e Rambo | rivelando qualche dettaglio in più

(Di martedì 8 novembre 2022) Nel corso di una recente intervistaha lasciatoconferma in più sulletv di. Nel corso di una recente intervistahal'esistenza di alcuni progetti per renderedelletv, rispondendo ad alcune voci che in questi giorni continuano a parlarne, senza un certo rammarico sulle sue iniziali idee. The Hollywood Reporter ha chiesto al celebre attore americano di confermare o smentire i rumor sulleprequel di, ricevendo una conferma, anche se il tutto seguirà una strada diversa da quella che lui stesso aveva inizialmente ...

Nel corso di una recente intervistaha confermato l'esistenza di alcuni progetti per rendere Rambo e Rocky delle serie tv , rispondendo ad alcune voci che in questi giorni continuano a parlarne, senza un certo ...1. 'RIFIUTAI 34 MILIONI DI DOLLARI PER RAMBO 4', PERÈ GIUNTA L'ORA DEI RIMPIANTI Gennaro Marco Duello per www.fanpage.itsamaritan Sta per scoppiare di nuovo la Sly - mania. Il 13 novembre ...Nel corso di una recente intervista Sylvester Stallone ha lasciato qualche conferma in più sulle serie tv di Rocky e Rambo.Pur non ritenendosi adatto ad un ruolo da cinecomic, Sylvester Stallone ha ammesso che non disdegnerebbe una parte in stile Nick Fury ...