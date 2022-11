(Di martedì 8 novembre 2022) ROMA - " Formazione? L'unico giocatore che confermo per domani è Ibanez . Sarà lui più 10. Per me è intoccabile. Volpato ? Ha capito che questo è l'inizio della sua carriera. Sta crescendo con la Roma ...

Corriere dello Sport

Sono le parole di Joséin conferenza stampa alla vigilia del turno infrasettimanale in casa del Sassuolo , valido per la 14ª giornata di Serie A. C'è subito da cancellare la sconfitta nel ...Sandro Sabatini manda più di unaa Josè. La sconfitta nel derby sembra aver messo in discussione il tecnico lusitano che da quando è arrivato alla Roma, ha invece ricevuto quasi solo complimenti. Il cammino dei ... Mourinho, frecciata a Sarri: “Derby Se giocavo io come ha fatto la Lazio…” Nella conferenza stampa di presentazione di Sassuolo-Roma, l'allenatore giallorosso Josè Mourinho ha parlato anche del derby, lanciando una fracciatina alla Lazio e al suo modo di ...Quest’anno ha fatto 4 partite di fila. E’ un processo di crescita dove si deve concentrare sul futuro". Sono le parole di José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia del turno infrasettimanale in ...