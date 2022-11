“Mediaset ha deciso così” Gerry Scotti | brutta sorpresa | “Lui è avvelenato”

(Di martedì 8 novembre 2022) I campionati mondiali di calcio si avvicinano e anche le reti tv si adeguano modificando la programmazione. In Italia sarò possibile vedere tutte le partite del mondiale in Qatar dal dal 20 novembre al 18 dicembre 2022 sulla Rai: “L’edizione 2022 della Coppa del Mondo, targata Rai, sarà, dal punto di vista della fruizione, qualcosa di unico, mai visto né sentito prima. E sarà interattivo, con la possibilità di scegliere cosa guardare, quando farlo e come farlo. Tv, radio, web, RaiPlay, anche sull’app: ogni device sarà utilizzabile per godersi fino in fondo lo spettacolo di 64 partite, in esclusiva, e una serie di prodotti originali che scandiranno il mese che, da oggi al 20 novembre, ci porta al calcio d’inizio di un Mondiale unico”, scrive l’ufficio stampa della Rai. Di conseguenza tanti programmi potrebbero essere modificati soprattutto nella durata: è il caso di Domenica In di ...

Today.it

Per evitare infelici scontrihadi preservare uno dei suoi programmi di punta. Sicuramente un appuntamento a settimana regalerà al GF Vip linfa vitale visto che in questo modo le ...Tra questi c'è certamente anche, che non trasmettendo nessuna partita dei Mondiali sulle sue reti, deve correre ai ripari. Canale 5 , per esempio, hadi non "sprecare" preziose ... "Gerry Scotti avvelenato": la frecciata a Mediaset durante Caduta Libera Dal 14 novembre stop al doppio appuntamento settimanale con il reality show condotto da Alfonso Signorini Cambio di programmazione per la settima edizione del Grande Fratello Vip. Dal 14 novembre 2022 ...In occasione dei Mondiali di Calcio 2022, Canale 5 ha deciso di sospendere la messa in onda di Caduta Libera, per evitare lo scontro diretto con la concorrenza.