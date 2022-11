Investito dal tram mentre attraversa i binari in bicicletta | 14enne muore sul colpo a Milano

(Di martedì 8 novembre 2022) Si chiamava Luca Marangoni, aveva 14 anni e questa mattina la sua giovane vita è stata spezzata da un tragico incidente in via Tito Livio a. Per cause ancora da ricostruire è caduto dallaed è statoda unin corsa. Inutili i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco, prontamente intervenuti. L’autista del mezzo pubblico è stato trasportato in stato di shock all’ospedale Policlinico: l’azienda Atm ha espresso cordoglio alla famiglia del giovane. Sul posto, all’angolo tra via Tito Livio e via Einstein, nel quartiere Calvairate, sono in corso i rilievi della Polizia. Il sindaco Giuseppe Sala h proclamato una giornata di lutto nazionale: “Oggi perè un giorno molto triste – ha scritto il sindaco sulle sue pagine social – sto seguendo con dolore la tragedia di via Tito ...

...le vie di Milano erano come sempre presetrambusto eviavai di chi va a scuola e chi a lavoro. Il 14enne stava raggiungendo la scuola in bici quando un tram della linea 16 lo hain ...Dramma a Milano: un ragazzo di 14 anni è morto stamani investito da un tram. Il 14enne si trovava in bici, in via Tito Livio, quando per cause ancora da ricostruire è finito sotto ...Un bambino di 7 anni è tragicamente morto investito da un'autobus mentre stava andando in bici col padre e il fratello, impossibile per l'autista evitare l'impatto.