I 24 bronzi di San Casciano scoperti nelle terme di Etruschi e Romani

(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) – Dopo 2.300 anni a Sandei Bagni (Siena) sono riemersi dal fango delle acque termali 24 statue in bronzo, 5 delle quali alte quasi un metro, perfettamente integre, oltre a cinquemila monete in oro, argento e bronzo ed ex voto, che testimoniano in maniera sorprendente l’unione tra comunità latine ed etrusche. “Una scoperta che riscriverà la storia e sulla quale sono già al lavoro oltre 60 esperti di tutto il mondo”, dichiara l’etruscologo responsabile dello scavo, il professore Jacopo Tabolli. È così infatti che, 50 anni dopo la scoperta nel 1972 dei celebridi Riace, grazie allo scavo del santuario etrusco-romano ritrovato del Bagno Grande di Sandei Bagni, si riscrive la storia dell’antica statuaria in bronzo di età etrusca e romana. Quello del sito toscano è il più grande deposito di statue in ...

