È un Napoli da 10 e lode! Lozano e Zielinski entrano e stendono l' Empoli

(Di martedì 8 novembre 2022) Anche quando non dà spettacolo, ilsa come vincere. La squadra di Spalletti batte 2 - 0 l'dopo una partita a tratti sofferta. Nel primo tempo i toscani si difendono con ordine e ...

: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport 8 novembre - 20:23Ildi oggi È una macchina da gol, c'è tanto entusiasmo, c'è intesa. Sbaglia uno e corre dietro l'altro.a Spalletti che è riuscito a costruire e far amalgamare questi giovanotti. Ci sono ...Decima vittoria di fila per gli azzurri che blindano il primato in classifica e trovano i gol del successo ancora una volta dalla panchina, prima col rigore di Lozano e poi con Zielinski ...CASTEL VOLTURNO - Uno, nessuno, anzi centomila: perché si fa in fretta a passare dal catastrofismo cosmico dell’estate più pazza che si ricordi a quest’autunno per Napoli meravigliosamente bello, pien ...