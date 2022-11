Cotumaccio attacca la Lazio | “Un solo club poteva eleggere Radu MVP | quello condannato per illeciti sportivi | capitani fascisti e zeppo di…”

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 8 novembre 2022) La, ancora entusiasta del derby vinto in casa della Roma per 1-0 senza le due stelle, ovvero Immobile e Milinkovic, nel primo pomeriggio di oggi ha postato sul profilo ufficiale Twitter, il video di Stefan, eletto dai tifosi biancocelesti l’MVP del match, anche se non ha giocato, ma premiato ugualmente per aver trattenuto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Bocci sbotta contro Lazzari e Zaccagni: “Stringere i denti non fa per loro, meglio le vacanze. Servirebbe più…” Dove vedere-Primorje: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Valladolid-, streaming gratis e diretta tv Sportitalia o DAZN? Dove vedere amichevole-Inter risultato finale 3-1, duro comunicato ...