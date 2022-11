Basket | Nba | Golden State batte in rimonta Sacramento grazie a super Curry

(Di martedì 8 novembre 2022) San Francisco, 8 nov. -(Adnkronos) - Una straordinaria partita di Stephentrascina(4-7) al successo inper 116-113 contro(3-6). Gara combattuta e divertente tra Warriors e Kings, conche tenta con Kevin Huerter il tiro del potenziale pareggio e overtime contestato (secondo alcuni in maniera fallosa) da Klay Thompson senza che gli arbitri però abbiano ritenuto necessario intervenire. Soffrendo i campioni Nba in carica tornano così a sorridere dopo cinque sconfitte in fila, nonostante i 28 punti di De'Aaron Fox con 6 assist e i 24 di Malik Monk in uscita dalla panchina. C'è voluto, come detto, un, che ritocca il suo massimo stagionale chiudendo a 47 punti con 17/24 al tiro, 7/12 dall'arco, 8 ...

Agenzia ANSA

Ci √® voluto il miglior Steph Curry in casa Golden State per risollevare le sorti della franchigia dopo la striscia di cinque sconfitte. Nell'ultimo quarto Sacramento tocca anche il vantaggio di +11, ...Paolo Banchero segna 30 punti ma Orlando perde ancora. La prima scelta assoluta del draftconfeziona l'ennesima prestazione eccellente. I Magic, per√≤, cedono in casa per 134 - 127 contro gli Houston Rockets incassando la nona sconfitta in 11 gare di regular season. Banchero gioca 35 ... Basket: Nba, Milwaukee perde l'imbattibilit√† ad Atlanta - Basket La scelta n¬į 1 dell'ultimo draft continua a regalare grandi prestazioni con i Magic. Il numero 30 di Golden State ne mette a referto 47. Pochi minuti anche per Fontecchio con i Jazz ...Era l'ultima squadra imbattuta in questa stagione nella NBA, dopo aver vinto le prime nove partite. La guardia titolare di Atlanta, Dejounte Murray, ha concluso come miglior marcatore della sua ...