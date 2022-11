Ultime Notizie – Csel | “I comuni italiani contano mediamente 7 498 abitanti contro i 58 990 della Danimarca”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 7 novembre 2022) A dispetto dei numerosi incentivi pensati negli anni per promuovere le fusioni e le unioni di, l’Italia continua ad essere un paese fortemente frammentato dal punto di vista amministrativo. Oltre 5.500(il 70% del totale) conta meno di 5mila. Tutti insieme, queste migliaia di enti,meno di 10 milioni di(9.768.705). Messa in altri termini, il 70% dei sindaci rappresenta circa il 16% degli. Sono alcuni dei dati emersi da una elaborazione di Centro Studi Enti Locali per l’Adnkronos basata su dati Istat ed Eurostat. Nonostante gli indubbi vantaggi che l’accorpamento di amministrazioni diverse comporterebbe sia in termini di contenimento dei costi che di efficienza dei servizi, tra il 1995 e il 2020 sono andate in ...