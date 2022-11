Tutti i riassunti e i gol della 13^ giornata di LaLiga Santander e della 15^ giornata di LaLiga Smartbank

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 7 novembre 2022) Calcio iberico: 11/07/2022 alle 12:07 CET Goditi i gol e le migliori giocate di tutte le partite dei due principali campionati di calcio in Spagna La Liga disputa la13 e la Seconda Divisione la 15 In Prima Divisione mancano solo due giornate, quella attuale e quella settimanale, primapausa per i Mondiali in Qatar. Girona-Athletic apre la 13^Liga, in un weekend in cui Il Barça giocherà contro l’Almería sabato 5 ottobre al Camp Nou a partire dalle 21:00.. Da SPORT, raccogliamo ogni fine settimanai riepiloghi di Primera in modo da averli a disposizione con un unico clic.I SINTESI ...