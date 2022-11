Soraia Allam Ceruti commenta il percorso di Luca Salatino e i Donnalisi

(Di lunedì 7 novembre 2022)si è fatta conoscere dal pubblico televisivo grazie alla sua esperienza ad Uomini e Donne. Nel dating show di Maria De Filippi ha conosciuto il tronista, dal quale è stata poi scelta. Ora il ragazzo si trova all’interno del Grande Fratello Vip 7 e lei lo segue a distanza, soffrendo insieme a lui quando lo vede piangere per la nostalgia di lei, come accaduto anche stamani. Ma che cosa pensa la dolcedeldello chef romano? Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 La fidanzata didefinisce il vippone “il ragazzo del popolo” La giovane di Como, intervistata da Lorenzo Pugnaloni per Tvpertutti, ha raccontato di seguire con grande attenzione il ...

La nostalgia comincia a farsi per che al secondo mese nella casa del sente di non potere più stare lontano dalla sua fidanzataCerruti, conosciuta a Uomini e Donne e scelta a maggio 2022. E nel pensarla non riesce a trattenere le . Gf Vip, Luca Salatino in lacrime: 'La mia donna deve stare sempre con il sorriso, ...A Cinecittà, Salatino ha vissuto momenti difficili quand o Elenoire Ferruzzi lo ha accusato di essersi innamorato di lei , e di non provare sentimenti veri per la fidanzataCeruti , ...Luca Salatino riceverà una sorpresa in Casa La fidanzata Soraia interviene sui social e fa una precisazione. Ecco le sue parole ...Altri problemi sorgono all'interno del GF Vip 7. Un concorrente si è sfogato in maniera libera, minacciando anche di andare via ...