Santa Marinella | al via la salvaguardia dei pini in Piazza Trieste

(Di lunedì 7 novembre 2022)– “Continua l’opera di messa in sicurezza e valorizzazione del decoro urbano – annuncia il sindaco diPietro Tidei -. Dopo oltre dieci anni di non curanza ed indifferenza questa Amministrazione sta provvedendo anche alladeidi. Grazie all’intervento dell’Ufficio tecnico, del responsabile Arch. Dott. Ermanno Mencarelli, degli agronomi Rocco Sgherzi e Danilo Bitetti è possibile verificare la stabilità degli alberi eseguendo un sondaggio sulle radici. In tempi brevi il cuore ditornerà ad essere percorribile in totale sicurezza” ha concluso il sindaco Pietro Tidei. Soddisfatti anche l’assessore alle Attività Produttive Emanuele Minghella e ...

