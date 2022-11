Ragazza di 16 anni uccide la nonna | ' Coltellate alla schiena dopo una lite'

(Di lunedì 7 novembre 2022) Orrore nel salernitano a Capaccio Paestum , dove un' anziana di 76è stata uccisa in casa a: per l'omicidio è stata arrestata la nipote di appena 16. Secondo una prima ...

Bimbo muore a 7, investito dal bus: il dramma sotto gli occhi del papà Ragazzina di 16... Da quanto si apprende lanon avrebbe fornito alcuna spiegazione sull'accaduto. Durante la ...I carabinieri hanno tratto in arresto la nipote di 16. Secondo una prima ricostruzione durante una lite laavrebbe colpito la nonna con un coltello alla schiena. I militari della ...Un bambino di 8 anni è morto dopo essere stato costretto dal papà a dormire ... I bambini sono stati abbandonati al freddo per oltre 16 ore prima che qualcuno andasse da loro. Pare che i ragazzi ...Una ragazza di 16 anni ha impugnato un coltello e ha ucciso la nonne di 76 anni. I fatti sono accaduti in una casa di via Tavernelle a Capaccio Paestum, nel Salernitano. Tragedia nel Salernitano. Una ...